Петропавловск-Камчатский, 8 марта, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Дело маньяка Владимира Тушинского и другие жестокие преступления на Камчатке расследовала Наталья Калинина. Корреспондент ИА REGNUM узнал о работе одного из трех женщин-следователей в Следственном управлении СКР на Камчатке.

Елена Матафонова Наталья Калинина на рабочем месте

Елена Матафонова Наталья Калинина на месте преступления, следственный эксперимент

В следственном управлении СКР по Камчатскому краю Наталья работает с сентября 2007 года. В 2015 году назначена на должность следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Елизово.

Елена Матафонова Наталья Калинина на месте преступления, следственный эксперимент

«Прислушавшись к мнению родителей, я после школы поступила на «международную экономику со знанием английского», но желание быть следователем взяло верх», — говорит Наталья Калинина.

Елена Матафонова Наталья Калинина на месте преступления, следственный эксперимент

Наталья Калинина говорит, что работать следователем сложнее, чем об этом пишут в книгах и показывают в кино.

«И тяжелее именно женщинам, потому что женщина — это еще и жена и мать, и помимо служебных обязанностей у нас есть и семейные и домашние обязанности».

Елена Матафонова Наталья Калинина на месте преступления, следственный эксперимент

Наталья Калинина отмечает, что никогда не жалела о выбранной профессии, а смысл своей работы видит в том, что виновное лицо несет заслуженное наказание.

Точное число уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением за все время работы, она затрудняется назвать, но уверяет, что «их точно больше 100».

Елена Матафонова Наталья Калинина на месте преступления, следственный эксперимент

Самое запомнившееся дело — преступления маньяка Владимира Тушинского. Он убил трех подростков и двух девушек. Был осужден и летом прошлого года скончался в СИЗО Хабаровска в перерыве между этапированием от сердечного приступа.

«Но самые страшные для меня преступления, это, конечно же, преступления, в том числе насильственного характера, совершенные в отношении малолетних детей», — говорит следователь.

Елена Матафонова Наталья Калинина на рабочем месте

Если удается выкроить свободное время, то Наталья Калинина предпочитает активный отдых — лыжи, ролики, велосипед.