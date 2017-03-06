Берлин, 6 марта, 2017, 04:10 — ИА Регнум. В Германии крайне негативно отреагировали на слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который сравнил сегодняшнюю политику Берлина с «действиями нацистов в прошлом». Они, в свою очередь, резко осудили Эрдогана за подобные высказывания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

В частности вице-председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Юлия Клокнер заявила, что заявление турецкого президента «возмутительно» и опровергает историю. В своем Twitter она написала, что подобные высказывания «неприемлемы».

Еще более решительно по этому поводу высказался генеральный секретарь ХСС Андреас Шойер. В интервью Passauer Neuen Presse он назвал заявление Эрдогана «чудовищной выходкой деспота с Босфора».

В свою очередь, глава фракции правящего альянса ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер сказал, что отвергает эти обвинения со стороны Эрдогана «во всех формах и со всей решимостью». Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Отметим, что немецко-турецкие отношения обострились после того, как в Стамбуле был арестован журналист из Германии Дениз Юджел. Турецкие власти подозревают его в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма.

Германия выступает за освобождение журналиста, о чем уже не раз заявляли немецкие политики. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также призвала освободить журналиста и соблюдать свободу слова СМИ.