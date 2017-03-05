Сараево, 6 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Вопрос о присоединение Крыма к России уже решен, а волю народа необходимо уважать. Об этом заявил президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью газете «Известия».

Владислав Осипов ИА REGNUM Крым. Ялта с Аю-Дага

Сербский лидер обратил внимание на то, что если бы на Украине не произошел антиконституционный переворот на майдане, то многих событий бы не произошло. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией.

«Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен», — подчеркнул Додик.

Кроме того, он напомнил, что в Крыму был проведен референдум, однако западные страны не признают его результаты. В то же время они считаются с волей политической элиты Косова, хотя никакой референдум там не был проведен.

Напомним, что на референдуме в Крыму и Севастополе более 96% населения проголосовали за воссоединение с РФ.

Что касается ситуации с Косово, то в конце 1990-х после вооруженного конфликта между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и армией и полицией Сербии силы НАТО, поддерживая сепаратистов, стали бомбить Югославию, которая в то время состояла из Сербии и Черногории. В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Это решение не признаёт ряд стран, среди которых Россия, Китай, Израиль, сама Сербия и другие.