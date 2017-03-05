Москва, 6 марта, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Омбудсмены России и Украины обсудили перемещение заключенных из Крыма. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Instagram, что провела неформальную встречу с украинской коллегой Валерией Лутковской.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Москалькова написала, что обсудила с Лутковской перемещение украинских граждан, содержащихся в ИКА России на территорию Украины. Стороны также договорились о продолжении практики мониторинговых визитов в места лишения свободы, где содержатся граждане двух стран и об обмене опытом.

«Об открытии отдельных страниц на официальных сайтах Уполномоченных с информацией по вопросам взаимодействия», — отметила омбудсмен.

Напомним, что Россия и Украина ранее согласовали передачу 12 осужденных граждан Украины. Речь идет о тех людях, которые отбывали наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а позже были переведены в другие учреждения за пределами полуострова. Об этом в конце февраля сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Тогда стороны договорились о том, что передача заключенных будет осуществлена 3 марта. Однако Москалькова эту информацию не подтвердила. Позднее сообщалось, что перемещение заключенных не произошло по техническим причинам.