Париж, 6 марта, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Экс-премьер Франции, кандидат на пост президента страны от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон не видит препятствий для того, чтобы продолжать участвовать в президентской гонке. Об этом он заявил в воскресенье, 5 марта, в эфире телеканала France 2.

Lejdd.fr Франсуа Фийон

Фийон подчеркнул, что не намерен отказываться от участия в выборах. Никто не сможет повлиять на это решение. Он отметил, что был избран кандидатом в президенты демократическим методом, у него есть 1,5 тыс. подписей выборных представителей.

«Моя кампания, несмотря на провалы, продолжается, так что никто не в силах заставить меня снять кандидатуру», — заявил Фийон.

По его словам, он четко осознает, что снятие его кандидатуры с выборов заведет партию «Республиканцы» в тупик. До голосования осталось 50 дней. В этой ситуации выдвижение другого кандидата равносильно краху, объяснил Фийон.

Напомним, что ранее во Франции разгорелся скандал из-за фиктивного трудоустройство членов семьи Фийона, в частности, его жены Пенелопы. По этому поводу было начато расследование. Позднее супруга политика призвала его «идти до конца» и прекратить «безумные слухи» о трудоустройстве.

Однако, как ранее передавало ИА REGNUM, согласно результатам опроса Ifop/JDD, 71% граждан Франции уверены, что кандидат в президенты Франсуа Фийон должен снять свою кандидатуру и отказаться от президентской гонки.