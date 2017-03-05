Порошенко расскажет в Лондоне «об успехах реформ» на Украине
Киев, 6 марта, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в лондонской конференции, посвященной реформам на Украине.
Ожидается, что мероприятие пройдет в Великобритании в первой половине 2017 года, сообщает 5 марта телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление главы администрации президента Украины Константина Елисеева.
«Было договорено, что уже в первой половине этого года наш президент осуществит визит в Лондон, он, я надеюсь, откроет широкомасштабную конференцию по Украине, которая будет посвящена успехам Украины в проведении реформ», — заявил глава аппарата президента Украины.
Ранее пресс-служба Порошенко сообщила, что визит главы украинского государства в Великобританию может состояться в ближайшее время. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи президента с главами МИД Польши и Великобритании Витольдом Ващиковским и Борисом Джонсоном.
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