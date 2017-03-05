Тбилиси, 6 марта, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Грузинский посол в Австрии Константинэ Залдастанишвили прокомментировал слова австрийского министра по делам Европы, интеграции и внешних отношений Себастьяна Курца о создании центров для беженцев за пределами ЕС — в Грузии. В интервью телекомпании Rustavi 2 дипломат сказал, что Курц не имел в виду ничего конкретного и лишь к слову вспомнил про Грузию.

Закрытая дверь

«Нам сообщили, что Курц просто к слову упомянул Грузию и ничего конкретного не имел в виду», — отметил Залдастанишвили.

Он объяснил, что сотрудники грузинского посольства связались с аппаратом Курца по поводу его высказывания о возможности создания в Грузии центров для беженцев. По словам посла Грузии в Австрии, во время визита Курца в Тбилиси, который произошел месяц назад, вообще не обсуждался вопрос создания в стране центров для беженцев.

ИА REGNUM ранее писало, что Себастьян Курц в интервью еженедельнику Bild am Sonntag сообщил, что Евросоюзу необходимо создать центры для приема беженцев за пределами блока. В частности в Грузии или на Западных Балканах. Такие центры, по словам Курца, должны управляться совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

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В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал инициативу главы МИД Австрии Себастьяна Курца. Как не без иронии отметил Пушков, Австрия предложила отправлять беженцев ЕС в Грузию в обмен на безвизовый режим.

«Сможет ли Грузия отказать ЕС?» — задался вопросом политик.