Москва, 7 марта, 2017, 11:00 — ИА Регнум.



NASA World Wind Российская Федерация

В феврале федеральный Центр предпринял ряд шагов, чтобы снизить интенсивность внутриэлитных конфликтов в регионах. Наиболее значимый из них — масштабная ротация в губернаторском корпусе. Кроме того, может возрасти роль региональной тематики в президентской кампании.

1. Федеральная политика в отношении регионов

Одной из главных тем февраля стали масштабные перестановки в губернаторском корпусе. Ушли в отставку Виктор Басаргин (Пермский край), Вячеслав Наговицын (Бурятия), Олег Ковалев (Рязанская область), Александр Худилайнен (Карелия), Сергей Митин (Новгородская область), о заметных шансах на замену которых говорилось в докладе АПЭК «Губернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты», опубликованным в конце января.

При этом, вопреки предположениям многих аналитиков и СМИ, о готовности участвовать в новой губернаторской кампании заявил глава Белгородской области Евгений Савченко. Сбылся еще один прогноз АПЭК из упомянутого доклада — о том, что что у этого губернатора «сохраняются шансы выдвинуться на следующий срок». Прогнозируемым оказалось и назначение на пост врио главы Томской области Сергея Жвачкина, который, если в ближайшие месяцы не произойдет экстраординарных событий в его регионе, сможет побороться за второй срок.

Впервые Президент РФ провел встречу со всеми ушедшими со своих постов губернаторами. В январском рейтинге влияния глав субъектов РФ (АПЭК) говорилось об определенном укреплении позиций Виктора Басаргина перед отставкой ‑ и действительно, он оказался первым из отставных губернаторов, получивших назначение после ухода из региона (пост главы Ространснадзора). Нельзя исключать, что в будущем он может получить должность полпреда или губернатора другого региона. Память о его сложных отношениях с пермскими элитами не обязательно будет для этого решающей помехой. Возможной аналогией может служить карьера нынешнего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Он лишь на три года моложе Виктора Басаргина и ранее ушел с поста главы Севастополя на фоне затяжного внутриэлитного конфликта.

Эти отставки показали, что губернатор в новых условиях может быть более уязвим, чем раньше. Теперь оппонентам главы региона может быть достаточно показать, что тот не способен справиться с внутриэлитными конфликтами самостоятельно, даже если те не успели выплеснуться в публичную плоскость. Закрепляется новый формат публичных кампаний против губернаторов. Вместо крупных уличных протестных акций на местах делается большая ставка на информационные кампании и привлечение внимания прессы к отдельным протестным точкам. Для губернаторов, имеющих хорошую федеральную поддержку и прочные позиции в регионе, такие атаки не стали бы фатальными. Но уязвимость глав, позиции которых уже ослаблены, в новых условиях возрастает.

При этом не стоит считать главным мотивом перестановок в регионах подготовку к президентской кампании. В ходе президентских выборов федеральная повестка доминирует над региональной куда больше, чем во время парламентских. Влияние губернаторов, тем более назначенных недавно, на эти результаты не стоит переоценивать.

В феврале Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили планы масштабного сноса пятиэтажных домов в столице. Поддержка такого масштабного столичного проекта Путиным является важным сигналом для федеральных игроков, которые ранее могли бы оказать поддержку информационным кампаниям против мэра Москвы. Нынешний сигнал от президента, являющийся позитивным для Собянина, прозвучал как раз вовремя — весна была бы самым благоприятным временем для информационных атак и протестных кампаний против столичного руководства, чтобы укрепить негативные настроения накануне муниципальных выборов в сентябре 2017 года.

Кроме того, инициатива по пятиэтажным домам может стать началом федеральной тенденции. Накануне федеральных выборов 2007—2008 годов одной из важных составляющих позитивной повестки Кремля стали приоритетные нацпроекты. Сейчас средств на реализацию подобных задач в общероссийском масштабе меньше. Но Центр вполне может предположить такие проекты для отдельных регионов — в том числе отличающихся протестными настроениями. То есть региональная составляющая президентской кампании может стать более значимой.

2. Уровень стабильности социально-экономической и политической ситуации в регионах

Традиционно происходит снижение политической напряженности в регионах, где прошла замена губернаторов. Так, в Пермском крае известный оппонент прежнего губернатора Дмитрий Скриванов заявил вскоре после назначения врио главы региона Максима Решетникова, что «хорошо знает и уважает» этого чиновника. Решетников пришел в регион как человек, который может перезагрузить отношения именно с местными элитами, так что их влияние в краевом руководстве может несколько возрасти. В Карелии и Новгородской области назначение врио глав этих регионов Артура Парфенчикова и Андрея Никитина дает возможность завершения конфликтов с местными элитами, происходившими при их предшественниках. Николай Любимов же и так пришел в Рязанскую область на фоне в целом стабильной политической ситуации в регионе.

При этом назначение новых губернаторов многие считают шагом к реализации новых региональных инвестиционных проектов. Так, в Прикамье отмечают, что через этот регион должен пролегать южный участок «Белкомура» (железнодорожной магистрали, которая соединит ряд регионов Урала и Сибири с портами Северо-Запада). В Новгородской области надежды на привлечение новых инвестиций связывают с серьезными связями врио губернатора Андрея Никитина в бизнес-среде, в том числе сложившимися в период его работы главой Агентства стратегических инициатив. Его тезис о «символическом капитале» региона подтверждает это предположение.

Целый ряд нерешенных при предшественнике проблем достался врио главы Бурятии Алексею Цыденову. Тем не менее отказ нового руководителя региона от поддержки законопроекта КПРФ по снижению муниципального фильтра еще не является самостоятельным основанием для разрастания конфликта с местными элитами.

Укрепляются позиции некоторых губернаторов-«старожилов». Так, заявление Владимира Путина, что «Калуга — один из передовых регионов», является неплохим сигналом для губернатора области Анатолия Артамонова. Заявление его белгородского коллеги Евгения Савченко о готовности идти на новый срок вносит политическую определенность в ближайшее будущее региона. Однако не исключено, что вплоть до сентября информационные атаки против белгородского губернатора могут продолжаться (как это было в 2015 году после выдвижения на очередной срок другого «старожила», Амана Тулеева в Кемеровской области).

В проблемной зоне оказываются регионы, в которых положение главы становится все менее устойчивым. Широко известно о ситуации с Николаем Меркушкиным в Самарской области, где уже проходили массовые акции за отставку этого губернатора. Положение главы Приморского края Владимира Миклушевского продолжают ослаблять коррупционные скандалы, затрагивающие людей из его окружения.

Меньшим интересом федеральной прессы пользуется ситуация в Хакасии, где после ареста руководителя администрации главы региона Владимира Бызова активизировалась требования отставки Виктора Зимина. Ранее с таким требованием выступали активистки регионального отделения КПРФ, теперь в эту кампанию включились и представители федерального руководства партии (секретарь ЦК этой партии Юрий Афонин). Эти скандалы ослабляют позиции Зимина.

Часть тем, вошедших в феврале в федеральную повестку, были инициированы в регионах. Одной из них стал вопрос о запрете установки памятников Иосифу Сталину. Если в заксобрание Санкт-Петербурга соответствующий законопроект был внесен оппозицией (фракция «Яблоко») и судьба его неопределенна, то в Ингушетии схожая инициатива уже была поддержана парламентом республики. Учитывая, что связанная с именем Сталина тема депортации народов Северного Кавказа затрагивает не только Ингушетию, республика может задать тренд для ряда других регионов СКФО.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Инициатива, которая может снизить интенсивность внутриэлитных конфликтов в регионах, была обнародована на Инвестиционном форуме в Сочи. Дмитрий Медведев заявил о необходимости гарантированного финансирования ключевых инфраструктурных проектов на местах. Между тем как раз отказ от ранее запланированных подобных проектов или их заморозка порождает внутриэлитные конфликты — часто с вовлечением в них протестных групп. Причем в благополучных регионах, где таких проектов запланировано больше, это даже более болезненная тема. Стоит отметить, что и в утвержденных в январе 2017 года Основах госполитики регионального развития РФ первой из приоритетных задач для достижения соответствующих целей названо «инфраструктурное обеспечение пространственного развития». То есть можно говорить, что внимание Центра к этой проблеме носит системный характер.

Другой темой, порождающей внутриэлитные конфликты на местах, остается объединение муниципальных образований. Наибольший федеральный резонанс приобрели конфликты такого рода в Московской области. Тем не менее развитие ситуации показывает, что возможности противников муниципальной реформы по организации сопротивления этим мерам в среде региональных элит серьезно ограничены. Так, 20 февраля 2017 года в Москве состоялся конгресс противников объединительной политики Воробьева. Среди его участников оказалось 12 глав поселений и 94 депутата муниципального уровня, но, в отличие от форума по той же проблеме, проходившего 10 декабря 2016 года в Серпухове, в акции не принял участие ни один из глав подмосковных районов. Локальные акции протеста против муниципальной реформы в Подмосковье, вероятно, будут продолжаться, по крайней мере, в первой половине 2017 года. Но, вероятнее всего, сопротивление местных элит реформе будет постепенно ослабевать.

4. Протестные настроения

Одной из самых заметных социальных протестных акций месяца стал прошедший 19 февраля во Владивостоке митинг против обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранные автомобили. Акция была организована представителями КПРФ, в ней принял участие и беспартийный депутат Думы Владивостока Андрей Галицких. Несмотря на призыв главы Приморья Владимира Миклушевского отложить на полгода обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС», на акции звучали и антигубернаторские лозунги. Эта протестная кампания в марте может дополнительно активизироваться.

Другая заметная протестная кампания — митинги с призывом к отставке губернатора Николая Меркушкина и отмене выплат льготникам в Самарской области, которые активно поддержали депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, представители КПРФ и движения «Общественная инициатива». Учитывая, что вероятность отставки Меркушкина считается довольно высокой, организаторы акции работают не столько на скорейшее решение Центра в этом направлении, сколько на рост собственного влияния на электорат в ожидании возможных досрочных выборов главы региона.

5. Предвыборные кампании

Муниципальные избирательные кампании, проходившие в феврале, не получили широкого резонанса. Интересна ситуация в муниципальных образованиях, в которых выборы пройдут в марте. Например, в Хакасии 19 марта состоятся выборы главы Приисковского сельсовета Орджоникидзевского района. В правительстве республики ранее обсуждались планы по инвестированию в это село, в том числе в целях развития там туристических объектов. В Московской области пройдут выборы в ряде муниципальных образований, охваченных региональной реформой местного самоуправления (например, в городском округе Люберцы).

В рамках подготовки к губернаторским кампаниям оппозиционеры предпринимают попытки добиться снижения муниципального фильтра, например в Бурятии и Свердловской области. Эти усилия не увенчались успехом, что было вполне предсказуемо: существующие требования к фильтру усиливают позиции региональных властей при переговорах с оппозицией.