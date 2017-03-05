Грозный, 5 марта, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Грозненский «Терек» на своем поле уступил «Уфе» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи стал нигерийский нападающий гостей Сильвестр Игбун, который забил единственный мяч на 79-й минуте.

После восемнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Терек», набравший также 28 баллов, находится на пятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 18-й тур

«Терек» (Грозный) — «Уфа» (Уфа) — 0:1.

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