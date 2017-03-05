Екатеринбург, 5 марта, 2017, 22:13 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга 5 марта скончался 56-летний мужчина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Gleb Osokin Внутренний терминал екатеринбургского аэропорта

Уже известно, что житель Екатеринбурга прибыл из Праги рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии». В зоне прилета международных рейсов его состояние резко ухудшилось. Мужчина потерял сознание. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть гражданина.

По предварительным данным, причиной трагедии стала тромбоэмболия легочной артерии (закупорка сосуда тромбом). По словам медиков, как правило, для сохранения жизни больного важны грамотная своевременная диагностика и вовремя оказанная медицинская помощь.

По словам очевидцев, находившиеся рядом с мужчиной люди пытались ему помочь. Сейчас начата доследственная проверка, которая установит обстоятельства произошедшего.

Добавим, одним из самых громких ЧП в аэропортах за последние годы была смерть челябинца Антона Чечикова в аэропорту «Шереметьево». ЧП произошло в августе 2014 года на борту авиарейса «Барселона — Челябинск». В аэропорту «Шереметьево» 24-летний челябинец скончался от сердечного приступа. Его родственники требовали компенсаций с авиакомпании AIR EUROPA, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», а также «Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова». Они уверены, что Антона можно было спасти, если бы ему оказали грамотную и своевременную помощь. Но суды отказались удовлетворить их требования.