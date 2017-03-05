Архангельск, 5 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Жители четырех округов Архангельска — Соломбальского, Октябрьского, Ломоносовского и Северного — уже около суток отключены от центрального водоснабжения из-за протечки на центральном городском водоводе.

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Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, ходе ремонтно — восстановительных работ на водоводе, сотрудниками МУП «Водоканал» было выявлено два обстоятельства, которые повлияли на своевременное завершение запланированных мероприятий.

Так, одним из обстоятельств было близкое расположение короба к месту проведения работ. Данный железобетонный короб находился на расстоянии полуметра от дефектной трубы. В случае начала ремонтных работ связанный со спуском сотрудников МУП «Водоканал» в котлован, короб, принадлежащий компании «Ростелеком», мог обрушиться на людей.

Вторым фактором, повлиявшим на задержку сроков сдачи работ, была неисправная магистральная задвижка, которая не могла полностью перекрыть поступление воды для завершения сварочных работ.

В связи с выявленными факторами заполение магистральной системы и подача воды потребителям планируется на 23.00 воскресения, 5 марта.

Отметим, что частично в домах архангелогородцев вода появилась, где-то был просто снижен напор, но все равно жители центральной части города вынуждены сидеть без воды.

Напомним также, что как ранее сообщало, в конце прошлого года в Архангельске были повышены тарифы на воду. Повышение произошло сразу на несколько пунктов, и чтобы не нарушить закон, было получено разрешение на это от областного агенства по тарифам и ценам. Городские депутаты, а позже и губернатор Архангельской области, объяснили этот шаг тем, что МУП «Водоканал» несет убытки по многим причинам и предприятию не хватает инвестиционной составляющей для того, чтобы привести в порядок коммунальное хозяйство. Между тем, аварии на «тысячнике» стали привычным делом для жителей Архангельска как и отключение водоснабжения в домах.

Еще в 2013 году мэрия столицы Поморья сообщала, что повышение надежности системы водоснабжения Архангельска должно обеспечить скорейшее утверждение инвестпрограммы МУП «Водоканал». В нее необходимо включить продолжение строительства кольцевого водовода. 1-я очередь трубопровода от центральных водоочистных сооружений до пр. Обводный канал в районе пересечения с пр. Дзержинского уже построена в рамках кредита ЕБРР. Осталось проложить порядка 4 километров водовода, до ул. Гагарина в районе швейной фабрики. Там он соединится с магистральным трубопроводом, который идет через Кузнечевский мост до Соломбалы. Необходимая для этого документация готова. Завершение реализация проекта позволит избежать отключений при ремонтах тысячника.