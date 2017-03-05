Киев, 5 марта, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Украинские радикалы, приступившие 4 марта к возведению преград на железной дороге в Конотопе Сумской области, отказались от своих планов. Об этом сообщается в воскресенье, 5 марта, на официальном сайте компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги).

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«Ситуация с блокированием железной дороги в городе Конотоп урегулирована, — говорится в сообщении. — С депутатами и участниками блокировки железной дороги достигнуты договоренности».

Отмечается, что украинские железнодорожники раз в месяц будут предоставлять депутатам информацию о грузах, которые перемещаются между Украиной и Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2017 г. на странице «Штаба блокады» в соцсети Facebook появилась информация о том, что украинские «активисты», поддерживающие блокаду Донбасса, приступили к возведению преград на железной дороге в Конотопе Сумской области. Радикалы начали это делать для того, чтобы остановить движение грузовых поездов из Российской Федерации.

«Ветераны войны» за независимость, а также общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут, — говорилось в сообщении. — На этот раз в городе Конотоп Сумской области».

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