Москва, 5 марта, 2017, 21:08 — ИА Регнум. На севере Москвы столкнулись 2 легковых автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

Авария произошла в воскресенье, 5 марта, на ул. Дубнинская. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека.

«Два автомобиля (оба марки Skoda) столкнулись по адресу: ул. Дубнинская, д. 36, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, 3 человека получили травмы, они обратились за медпомощью».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.