Москва, 5 марта, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Сообщения о том, что организаторы блокады Донбасса организовали еще один блокпост в Сумской области, чтобы помешать прибытию составов с углем теперь уже из России, лишь усиливают впечатление, что на Украине за три года так и не установилась устойчивая и признаваемая всеми власть. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Torange.biz Постмайданная Украина

«Образно говоря, от бандеровщины страна дрейфует к махновщине», — рассуждает сенатор в Facebook. «Когда практически кто угодно может прервать железнодорожное сообщение с соседним государством — это уже серьезный намек на коллапс государственности», — отмечает он.

«И это, конечно же, делает Киев крайне сложным участником, прежде всего, ключевого для ситуации в Европе Минского формата, поскольку власть не может гарантировать абсолютно ничего в государстве. Прежде всего, конечно же, поведение различных радикалов, что на линии соприкосновения конфликтующих сторон, что на основных железнодорожных артериях», — указал Косачев.

При этом понятно, что в числе проигрывающих и сама центральная власть, продолжает сенатор. «Партия «чем хуже, тем лучше», делающая ставку на раскачивание ситуации и на срыв любой ее нормализации, активно подыгрывает ее оппонентам, а потому за спиной хулиганов всегда будут находиться вполне влиятельные силы, которые делят либо собственность, либо власть», — пишет парламентарий.

«Да, это все по большей части внутренние игры украинских полуанархических реалий, однако, к сожалению, нельзя совсем оставить «пауков в банке» заняться друг другом, поскольку, во-первых, срывают международные соглашения они, а санкции вводят к России. И, во-вторых, от всей этой возни страдают простые люди по разные стороны разных границ. Но увы, все это видят только те, кто хочет видеть», — заключил он.

По сообщениям ряда СМИ, украинские радикалы заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области, чтобы остановить движение составов из России. Станция расположена в 70 км от границы с Россией.