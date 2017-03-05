Лондон, 5 марта, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» переиграли «Эвертон» в домашнем матче двадцать седьмого туру чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне, завершилась со счетом 3:2.

James Boyes Футболист клуба «Тоттенхэм»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Харри Кейн (дубль) и Деле Алли. У гостей мячи забили Ромелу Лукаку и Эннер Валенсия.

После двадцати семи матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Эвертон», набравший 44 балла, расположился на седьмой позиции.

Чемпионат Англии. 27-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 3:2.

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