«Тоттенхэм» переиграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Лондон, 5 марта, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» переиграли «Эвертон» в домашнем матче двадцать седьмого туру чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «Уайт Харт Лейн» в Лондоне, завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Харри Кейн (дубль) и Деле Алли. У гостей мячи забили Ромелу Лукаку и Эннер Валенсия.
После двадцати семи матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Эвертон», набравший 44 балла, расположился на седьмой позиции.
Чемпионат Англии. 27-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 3:2.
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