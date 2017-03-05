Дамаск, 5 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. 7 нарушений перемирия было зафиксировано за минувшие сутки на территории Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск (4) и Латакия (2)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой часть представительства было зафиксировано 15 нарушений перемирия в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс, Хама и Идлиб, однако в ходе разбирательств по данным фактам был подтвержден только один случай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря 2016 года в Сирии был введен режим прекращения боевых действий. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с основными вооруженными группировками оппозиции.

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