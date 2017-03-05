Донецк, 5 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая 4 марта возобновила работу после девятидневного простоя, вновь обесточена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили в оперативном командовании Донецкой Народной Республики (ДНР).

Voda.dn.ua Донецкая фильтровальная станция

«В 18:20 в результате минометного обстрела в окрестностях ДФС были повреждены линии электропередачи, — сообщил источник. — Станция вновь обесточена».

В оперативном командовании ДНР добавили, что в настоящий момент с территории ДФС эвакуируют персонал.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция, которая расположена между Авдеевкой и Ясиноватой, обеспечивает чистой водой населенные пункты по обе стороны линии фронта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донецкой и Луганской обл. и направили ВСУ против мирных жителей региона.

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