Париж, 5 марта, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Многотысячный митинг сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Франсуа Фийона проходит в воскресенье, 5 марта, в Париже. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

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По задумке организаторов, массовый митинг должен продемонстрировать, что Фийон по-прежнему популярен во Франции, несмотря на «политические скандалы».

Отметим, что точное число людей, собравшихся на площади Трокадеро в центре города, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, французские СМИ ранее обвинили Франсуа Фийона в том, что он фиктивно трудоустроил свою супругу Пенелопу в качестве своего помощника, когда был депутатом Национального собрания. Якобы жена политика получала зарплату из государственных фондов, но при этом не работала в качестве помощницы депутата Фийона.

Сам Фийон обвинения СМИ отвергает и заявляет, что супруга является его верным политическим соратником и помощницей в делах еще с конца 80-х годов XX века.

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