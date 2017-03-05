Вашингтон, 5 марта, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Комитет сената США по разведке заинтересовался заявлениями главы Белого дома Дональда Трампа о том, что прежний президент США Барак Обама давал указание прослушивать его до выборов. Об этом, как передают «Вести.Ru», заявил член Комитета сената США по разведке Марк Рубио.

Eff.org Прослушка

«Возможно, у президента есть информация, которая нам и общественности пока не доступна, — говорит Рубио. — Если это правда, то очевидно мы очень быстро это выясним, а если нет, то он должен будет объяснить, что он имел в виду».

4 марта президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что экс-глава Белого дома Барак Обама организовал прослушку здания Trump Tower в Нью-Йорке перед избранием представителя Республиканской партии на высший руководящий пост страны.

«Ужасно!, — написал глава Белого дома. — Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные переговоры в Trump Tower прямо перед победой [на выборах президента США]».

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