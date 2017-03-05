Бишкек, 5 марта, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Партия «Ата Мекен» выдвинула своего лидера, депутата Омурбека Текебаева в качестве кандидата на пост президента Киргизии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя фракции «Ата Мекен» республиканского парламента Алмамбет Шыкмаматов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vb.kg Омурбек Текебаев

По словам политика, решение о том, что эту партию на предстоящих 19 ноября 2017 года выборах главы киргизского государствадолжен представлять ранее арестованный по подозрению в мошенничестве и коррупции Омурбек Текебаев, принято по итогам съезда членов этого политического блока сегодня, 5 марта.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года сотрудники спецслужб Киргизии задержали председателя партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по требованию Генеральной прокуратуры этой среднеазиатской страны, возбудившей против него уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» на основе показаний российского бизнесмена Леонида Маевского.

27 февраля Первомайский районный суд киргизской столицы избрал Текебаеву меру пресечения — арест сроком на два месяца с содержанием в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ).

1 марта соратники оппозиционного политика выступили с заявлением о том, что задержание лидера «Ата Мекен» связано с тем, что тот якобы привез компромат на семью действующего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, предоставленный ему спецслужбами Турции.

В ГКНБ это отрицают. Также с опровержениемвыступило турецкое посольство, попросившее киргизских политиков не пытаться втянуть Турции в их разборки.