Оренбург, 8 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум.



Алина Рахимова Мария Митюкова

Начало всех начал

В праздничный день хочется говорить о счастье, красивых и удачливых женщинах. У оренбурженки Марии Митюковой счастье за время семейной жизни увеличилось вдвое: растут две девочки-егозы. Несмотря на маленький возраст, они уже дамы.

«Марьяна (ей три года — ИА REGNUM) недавно вылила флакон духов на себя, залезла в мою косметичку. Ругаю ее, а она в ответ: «Все равно буду краситься, потому что я — женщина!», — смеется Мария. Как будто подтверждая слова мамы, дочка пробежала мимо, а за ней потянулся яркий шлейф маминых духов.

Как признается Мария, после рождения детей началась вторая жизнь. В декретном отпуске появилось хобби. Сначала куклы, потом украшения в стиле «канзаши» (заколки, резиночки для волос, ободки), затем освоила фоамиран, месяц назад закончила курсы флористики и дизайна. Сейчас идет освоение картин в стиле «батик». Было желание пойти на курсы парикмахера, но ограничилась курсами косоплетения. Прошла курсы «детского фитнеса» и belli danse (восточные танцы).

Из семейного архива Практика по флористике. Первые букеты из живых цветов

«Времени не хватает на все. Иногда приходится работать ночами. Днем хожу, как зомби. Но мне нравится творчество. Думала за три года перегорит, но нет… Держусь!», — говорит она. После этих слов возникло ощущение, что на «батике» все не остановится, тем более что в планах пополнение семьи. При реализации планов, как натура, любящая экспериментировать и имеющая огромный интерес к жизни, Мария просто не сможет не расширить рамки своих хобби во время очередного декретного отпуска.

«Детское» увлечение

«Когда начался кукольный бум, решила попробовать сшить куклу в подарок. И ведь получилось! На самом деле, число кукол, которые я сделала можно пересчитать по пальцам…» — отметила Мария.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Одна из подаренных кукол

Когда училась в школе, она посещала кружок «Мягкая игрушка». Кружковая деятельность, по словам Марии, наверное, и помогает до сих пор. Где-то глубоко в памяти (с момента окончания школы прошло уже много лет) хранится заложенный опыт. В собственной «коллекции» лишь одна кукла, и то незавершенная.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Работы, ждущие завершения

«Все куклы были подарены. На каждую игрушку разное время тратится. Вот незавершенная кукла. Цветочная фея, — показывает рукодельница. — Сначала в голове возник один образ. Начала его претворять, а не выходит. Слишком тяжело цветы будут смотреться. Работа приостановлена. Мозг работает…».

Цветы круглый год

За куклами последовали цветочные работы. Мария отмечает, что с ходу может определить, ручной работы изделие или нет. Так, на прилавках часто видит заколки якобы ручной работы. На самом деле человек купил составляющие: ободок, клей, готовые цветы и «слепил» все воедино, иногда даже коряво.

«Нужен подход с душой и терпение. Я покупала для работы с фоамираном спецоборудование, но в итоге материал расходуется неэкономно, а изделие получается грубое. В результате продолжаю корпеть и скручивать, вырезать материал вручную. Конечно, с непривычки пальцы болели, появились мозоли. Сейчас все притерпелось. Когда есть интерес к работе, она в радость, то не замечаешь каких-то нюансов и дискомфорта», — говорит Мария.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Объемная картина в исполнении Марии Митюковой

На новый материал пришлось перейти опять же из любви к искусству. Стиль «казанши» с атласными лентами не вписался в планы по созданию легких, воздушных ободков и заколок. Ленты утяжеляли женские аксессуары.

Затем началась практика по изготовлению букетов как из искусственных (собственного производства), так и живых цветов. Сейчас у брачующихся модны искусственные букеты. Как сказала одна невеста: «Живой букет завянет, и его выбросят, а искусственный красивый букет сохранится на всю жизнь».

Из семейного архива Практика по флористике. Первые букеты из живых цветов

Показывая свои работы, которых дома оказалось немного, поскольку все они разошлись по друзьям и знакомым, Мария рассказала историю о том, как однажды отнесла букетик в церковь и поставила у чудотворной иконы. Был такой порыв. Когда в следующий раз пришла, то букета не увидела и сильно расстроилась. Впоследствии выяснилось, что плод ее труда не выбросили, а наоборот оценили. Букет теперь служит украшением в праздничные дни.

Мария Митюкова Букет, оставленный в церкви, стал праздничным

Стоит отметить, что талантлива не только мама, но и ее дети. Старшая дочь ходит в художественную школу и демонстрирует успехи. Младшая пытается рисовать.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Цветы в мамином исполнении на фоне творческой работы дочери «Аисты»

Время, компоненты для творчества и жилье

И все же во время разговора прозвучали три проблемы. На хобби нужно время. На кропотливую работу иногда уходят ночные часы. Когда муж не в командировках, то, безусловно, помогает. Появляется дневное время для творческих увлечений.

Кроме того, возникают проблемы с составляющими для творчества. Сейчас, например, есть трудности с небольшими плетеными корзинками, а те, что продаются — дорогие. Недешевые и булавки, броши, на которые приклеиваются цветы ручной работы. Увлечение, если его плоды не на продажу делаются, — дорогое удовольствие. Поэтому Мария склоняется к мысли, что надо уходить в бизнес.

Наталья Хомутова ИА REGNUM «Цветы в ручном исполнении — хлопотное занятие, но интересное и захватывающее»

Пока же семья думает о разрастании своего счастья, которое заключается в детях. Но тут на горизонте сразу маячит вопрос о собственном жилье. Некогда супруги стояли в очереди на жилье по программе «Молодая семья». Но видя, что очередь вперед не продвигается, посчитали обивание порогов чиновников бесполезным занятием. Тем более, что в мэрии посоветовали выйти из одной очереди и перейти в другую, связанную с ипотечным кредитованием. В результате дело и вовсе развалилось. «Мы уж как-нибудь теперь сами, без чиновников будем думать и решать вопрос», — сказала Мария.