Наперегонки со временем: канзаши, фоамиран, очередь на жилье
Оренбург, 8 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
Начало всех начал
В праздничный день хочется говорить о счастье, красивых и удачливых женщинах. У оренбурженки Марии Митюковой счастье за время семейной жизни увеличилось вдвое: растут две девочки-егозы. Несмотря на маленький возраст, они уже дамы.
«Марьяна (ей три года — ИА REGNUM) недавно вылила флакон духов на себя, залезла в мою косметичку. Ругаю ее, а она в ответ: «Все равно буду краситься, потому что я — женщина!», — смеется Мария. Как будто подтверждая слова мамы, дочка пробежала мимо, а за ней потянулся яркий шлейф маминых духов.
Как признается Мария, после рождения детей началась вторая жизнь. В декретном отпуске появилось хобби. Сначала куклы, потом украшения в стиле «канзаши» (заколки, резиночки для волос, ободки), затем освоила фоамиран, месяц назад закончила курсы флористики и дизайна. Сейчас идет освоение картин в стиле «батик». Было желание пойти на курсы парикмахера, но ограничилась курсами косоплетения. Прошла курсы «детского фитнеса» и belli danse (восточные танцы).
«Времени не хватает на все. Иногда приходится работать ночами. Днем хожу, как зомби. Но мне нравится творчество. Думала за три года перегорит, но нет… Держусь!», — говорит она. После этих слов возникло ощущение, что на «батике» все не остановится, тем более что в планах пополнение семьи. При реализации планов, как натура, любящая экспериментировать и имеющая огромный интерес к жизни, Мария просто не сможет не расширить рамки своих хобби во время очередного декретного отпуска.
«Детское» увлечение
«Когда начался кукольный бум, решила попробовать сшить куклу в подарок. И ведь получилось! На самом деле, число кукол, которые я сделала можно пересчитать по пальцам…» — отметила Мария.
Когда училась в школе, она посещала кружок «Мягкая игрушка». Кружковая деятельность, по словам Марии, наверное, и помогает до сих пор. Где-то глубоко в памяти (с момента окончания школы прошло уже много лет) хранится заложенный опыт. В собственной «коллекции» лишь одна кукла, и то незавершенная.
«Все куклы были подарены. На каждую игрушку разное время тратится. Вот незавершенная кукла. Цветочная фея, — показывает рукодельница. — Сначала в голове возник один образ. Начала его претворять, а не выходит. Слишком тяжело цветы будут смотреться. Работа приостановлена. Мозг работает…».
Цветы круглый год
За куклами последовали цветочные работы. Мария отмечает, что с ходу может определить, ручной работы изделие или нет. Так, на прилавках часто видит заколки якобы ручной работы. На самом деле человек купил составляющие: ободок, клей, готовые цветы и «слепил» все воедино, иногда даже коряво.
«Нужен подход с душой и терпение. Я покупала для работы с фоамираном спецоборудование, но в итоге материал расходуется неэкономно, а изделие получается грубое. В результате продолжаю корпеть и скручивать, вырезать материал вручную. Конечно, с непривычки пальцы болели, появились мозоли. Сейчас все притерпелось. Когда есть интерес к работе, она в радость, то не замечаешь каких-то нюансов и дискомфорта», — говорит Мария.
На новый материал пришлось перейти опять же из любви к искусству. Стиль «казанши» с атласными лентами не вписался в планы по созданию легких, воздушных ободков и заколок. Ленты утяжеляли женские аксессуары.
Затем началась практика по изготовлению букетов как из искусственных (собственного производства), так и живых цветов. Сейчас у брачующихся модны искусственные букеты. Как сказала одна невеста: «Живой букет завянет, и его выбросят, а искусственный красивый букет сохранится на всю жизнь».
Показывая свои работы, которых дома оказалось немного, поскольку все они разошлись по друзьям и знакомым, Мария рассказала историю о том, как однажды отнесла букетик в церковь и поставила у чудотворной иконы. Был такой порыв. Когда в следующий раз пришла, то букета не увидела и сильно расстроилась. Впоследствии выяснилось, что плод ее труда не выбросили, а наоборот оценили. Букет теперь служит украшением в праздничные дни.
Стоит отметить, что талантлива не только мама, но и ее дети. Старшая дочь ходит в художественную школу и демонстрирует успехи. Младшая пытается рисовать.
Время, компоненты для творчества и жилье
И все же во время разговора прозвучали три проблемы. На хобби нужно время. На кропотливую работу иногда уходят ночные часы. Когда муж не в командировках, то, безусловно, помогает. Появляется дневное время для творческих увлечений.
Кроме того, возникают проблемы с составляющими для творчества. Сейчас, например, есть трудности с небольшими плетеными корзинками, а те, что продаются — дорогие. Недешевые и булавки, броши, на которые приклеиваются цветы ручной работы. Увлечение, если его плоды не на продажу делаются, — дорогое удовольствие. Поэтому Мария склоняется к мысли, что надо уходить в бизнес.
Пока же семья думает о разрастании своего счастья, которое заключается в детях. Но тут на горизонте сразу маячит вопрос о собственном жилье. Некогда супруги стояли в очереди на жилье по программе «Молодая семья». Но видя, что очередь вперед не продвигается, посчитали обивание порогов чиновников бесполезным занятием. Тем более, что в мэрии посоветовали выйти из одной очереди и перейти в другую, связанную с ипотечным кредитованием. В результате дело и вовсе развалилось. «Мы уж как-нибудь теперь сами, без чиновников будем думать и решать вопрос», — сказала Мария.