Лондон, 5 марта, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о том, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр якобы пытался убедить президента США Дональда Трампа назначить его на должность посланника США на Ближнем Востоке, не соответствует действительности. Об этом, как передает ВВС, сообщил представитель британского политика.

Kremlin.ru Бывший Премьер-министр Великобритании Тони Блэр

По его словам, бывший британский премьер-министр пытается добиться мира на Ближнем Востоке исключительно как «частное лицо».

Ранее британская газета Mail on Sunday со ссылкой на свои источники сообщила о том, что на прошлой неделе Блэр якобы провел в Белом доме тайные переговоры с зятем Трампа Джаредом Кушнером о своем возможном назначении на должность спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку.

Издание отмечало, что формально Блэр, покинувший Даунинг-стрит в 2007 году, не может занимать такую должность в администрации президента США, но он может занять пост советника Трампа.