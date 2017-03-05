Калуга, 5 марта, 2017, 18:11 — ИА Регнум. В Калуге не утихает скандал вокруг Центрального рынка. Несмотря на просьбы горожан и протесты местных предпринимателей, власти города намерены до 31 марта убрать рынок с территории, где он располагался десятилетиями.

Wikimapia.org Центральный рынок в Калуге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте калужского Центрального рынка на улице Кирова планируется построить космопарк с детским центром. Идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги несколько лет назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Тогда губернатор предложил городским властям вместо рынка оборудовать некий дендропарк, с ориентировочной стоимостью строительства 800 млн рублей. Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса в условиях, когда каждая бюджетная копейка должна быть на счету.

Однако городская власть к их доводам не прислушалась. В городской управе на уступки торговцам не пошли, да и прокуратура признала действия чиновников по рынку законными. В итоге более 4 тысяч человек в одночасье остались без работы и средств к существованию.

28 февраля 2017 года депутат Государственной думы от Калужской области Александр Авдеев также заявил о необходимости сохранения Центрального рынка в Калуге, сообщал ранее корреспондент ИА REGNUM. «Я за сохранение рынка. Исторически и повсеместно, в том числе и в других развитых странах, рынки располагаются в удобных и доступных для населения местах. У нас в городе нет другого места, куда бы сходилось сразу 17 маршрутов из всех районов города», — подчеркнул Александр Авдеев.

А пока женщины-продавцы с Центрального рынка встречают 8 марта в подавленном настроении. Многие из них элементарно лишены возможности накрыть для своей семьи праздничный стол. «Большинство предпринимателей на Центральном рынке — это женщины. Каждый день нам объявляют, что лишат нас работы. В Калуге рабочих мест нет. Что касается новой отведенной территории, то это рынок, который находится рядом с захоронениями уже в народе окрестили «кладбищенским». Покупателям туда на добраться. К тому же это не рынок, а торговый центр, где температура 28 градусов жары. Продукты такого климата не выдерживают, портятся. Выход один — рынок должен находиться на старом месте. Да, нужен косметический ремонт. Но это дешевле, чем строить космопарк», — заявила корреспонденту ИА REGNUM предприниматель Жанна Родина.

Ей вторит продавец Ирина Конина: «Мы отстояли на новом рынке полтора месяца. У меня вал за это время. 1050 рублей. Покупателей нет. Только на транспорт, чтобы туда доехать надо половину вырученных денег спустить. Мне приходилось добираться туда на двух автобусах. Бесплатный транспорт ходит не регулярно. Продавцы-женщины с рынка просто плачут. Все на нуле. И покупателям не удобно. Но губернатор Калужской области Анатолий Артамонов нас не слышит».

А вот что заявила корреспонденту ИА REGNUM предприниматель Анжела Пригодич: «Мы несем большую потери. Закупила много зимних вещей для продажи. Раньше покупатели знали, что у меня качественная и недорогая продукция. А сейчас они не знают куда ехать. Мы просто откажемся от предпринимательской деятельности. Мы для власти — никто. Только налогоплательщики. Социальной ответственности у власти, похоже, никакой. А мы больше ходить на выборы и выбирать людей. которые нас игнорируют. Не будем!»

Напомним, по информации управления экономики и имущественных отношений Калуги, 31 марта 2017 года — последний день работы Центрального рынка.