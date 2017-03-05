Абуджа, 5 марта, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Российские моряки с сухогруза BBC Caribbean, которые были похищены в начале февраля 2017 г. в Гвинейском заливе, освобождены и направляются домой. Об этом, как передает НТВ, сообщил представитель группы компаний Briese Раймонд Фиш.

Frontera Нигерийские пираты

«После 26-дневного плена вечером 3 марта все 8 моряков (7 граждан РФ и один гражданин Украины) были освобождены и перевезены в безопасное место, где им сразу же оказали медицинскую помощь, — говорит Фиш. — Судоверфь подтверждает, что моряки, учитывая обстоятельства, чувствуют себя хорошо и находятся на пути домой».

Отметим, что представитель группы компаний Briese не привел подробностей операции по освобождению членов экипажа судна BBC Caribbean. Не исключено, что владеющая судном компания заплатила за похищенных моряков выкуп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нигерийские пираты 5 февраля 2017 года захватили судно, на котором, в том числе, находились моряки из РФ. Всех взятых плен людей пираты отвезли в свой лагерь, который находится на территории Нигерии.

Переговоры об освобождении заложников вела компания-владелец судна BBC Caribbean.

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