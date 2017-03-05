Уфа, 5 марта, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче восемнадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 0:3.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Ари (дубль) и Алексей Миранчук.

После восемнадцати матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Самарские «Крылья Советов», набравшие 15 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Чемпионат России. 18-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 0:3 (0:0).

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