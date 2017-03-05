Донецк, 5 марта, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) выступили с инициативой установить режим прекращения огня на территории Донбасса с 5 марта 2017 г. Об этом заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил «Донецкому агентству новостей».

Andrew Butko Э.А. Басурин

«Со стороны ДНР и ЛНР через Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) было выдвинуто совместное предложение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения, начиная с 11:00 сегодняшнего дня, — сказал замкомандующего. — В настоящее время режим тишины соблюдается».

Басурин также добавил, что дальнейшее развитие событий в Донбассе будет зависеть от украинской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали «майдан» и государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

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