Москва, 5 марта, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал инициативу главы МИД Австрии Себастьяна Курца о том, что европейские центры для беженцев с Ближнего Востока и Африки нужно создать за пределами Европейского союза, например, в Грузии.

Onetoday.google.com Беженцы

«Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию — видимо, в обмен на безвизовый режим, — пишет сенатор. — Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?»

Напомним, в начале марта глава МИД Австрии Себастьян Курц в интервью еженедельнику Bild am Sonntag сообщил, что Австрия хочет совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) создать центры Евросоюза для приема беженцев за пределами блока.

По его словам, речь идет, например, об организации таких центров на территории Западных Балкан или в Грузии.

Читайте также: Евроинтеграция: Австрия предлагает переселить в Грузию беженцев в ЕС