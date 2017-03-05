Нагано, Япония, 5 марта, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Вертолет спасательной службы Bell 412 EP, на борту которого находились 9 человек, потерпел крушение в Японии. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на местные СМИ.

Christian Valle Вертолет Bell 412EP

Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, в префектуре Нагано. По последним данным, в результате аварии погибли 3 человека. Судьба остальных находившихся на борту людей пока неизвестна.

«Винтокрылая машина (…) вылетела из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано, — говорится в сообщении. — После этого связь с вертолетом, который выполнял учебный полет, прервалась».

Спасатели, отправившиеся на поиски воздушного судна, обнаружили обломки в горах.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины трагедии.