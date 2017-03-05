Пхенчхан, Южная Корея, 5 марта, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Мужская сборная Российской Федерации по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе кубка мира в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает «Р-Спорт».

Biathlonworld.com Российский биатлонист Алексей Волков с малым хрустальным глобусом

Первое место досталось французской команде. На втором месте австрийцы, на третьем — норвежские астматики.

Несмотря на непризовое место, российские биатлонисты получают малый Хрустальный глобус, так как выиграли общий зачет эстафет Кубка мира.

В нынешнем сезоне российская команда из пяти гонок выиграла одну, дважды была второй, один раз — третьей и в этот раз — четвёртой.

По сумме всех эстафет российская сборная набрала 259 очков. На втором месте французы со счетом 242 балла. На третьем месте немцы — 237 очков.

А вот женская биатлонная сборная России в нынешней эстафете заняла только 12-е место.