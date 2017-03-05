Тверь, 5 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Стена восьмиквартирного жилого дома частично обрушилась в городе Зубцове Тверской области 5 марта. Обошлось без жертв, но несколько семей остались без жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, ситуацию под личный контроль взял губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба СУ СКР по Тверской области

ЧП произошло на улице Декабристов: частично обрушилась стена двухэтажного жилого дома, в котором располагаются восемь квартир.

Дом был построен в 1963 году, в нем были зарегистрированы 38 человек, а фактически жили 23 человека, в том числе девять детей.

В результате обрушения жертв и пострадавших нет. На месте работают специалисты ГУ МЧС, Следственного управления, УМВД, представители администрации Зубцова, Зубцовского района.

Как сообщили в СУ СКР по региону, по факту обрушения стены началась доследственная проверка.

Глава региона Игорь Руденя поручил обеспечить временным жильем тех, кто в нем нуждается, а также проработать вопрос предоставления постоянного жилья людям, лишившимся квартир.