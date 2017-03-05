Таллин, 5 марта, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Боевые самолеты военного блока НАТО, базирующиеся на авиабазе Amari в Эстонии, будут отрабатывать бреющие полеты над территорией этой прибалтийской страны. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Сил самообороны Эстонии.

US Army Europe Images Американские ВВС на эстонской базе Эмари

Сообщается, что 7 и 9 марта истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать полеты парами на низких высотах вдали от населенных пунктов и в первой половине дня. Таким образом натовские пилоты будут отрабатывать бреющие полеты над территорией страны.

В военном ведомстве Эстонии отметили, что пребывание самолетов военного блока НАТО в странах Прибалтики является частью концепции «умной обороны». Цель этой концепции — сбережение человеческих ресурсов альянса для совместного вклада в различные мощности.

Напомним, эстонскую авиабазу Amari, на которой базируется авиация НАТО, 2 марта, посетила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Выступая перед военнослужащими, она заявила, что по завершении нынешнего ротационного срока боевые самолеты ВВС ФРГ в перспективе вернуться сюда вновь.

Тем временем, на южном фланге НАТО — в Румынии и её территориальных водах, начались многонациональные учения семи стран НАТО, которые называются «Посейдон-2017». В этих учениях принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих из семи стран Североатлантического альянса.

В маневрах в акватории Черного моря задействованы 17 боевых кораблей, вертолет «Пума наваль» и два быстроходных судна с водолазами. Также в учениях принимает участие боевая противоминная группировка НАТО в Средиземноморье. В её состав входит корабль тыловой поддержки «Контрадмирал Ксаверий Черницкий», с которого осуществляется командование группировкой, а также тральщиками «Дуэро», «Аланья», «Ротвайль».