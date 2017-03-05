Лима, 5 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Пабло Кучински был обвинен в получении денег от бразильской компании Odebrecht во время избирательной кампании.

Presidencia del Perú Президент Перу Педро Пабло Кучински

Как сообщает La Mira Tv, Федеральное бюро расследований (ФБР) получило в распоряжение документы, изобличающие президента Перу в получении средств от бразильской компании на его счета в офшорах. Речь идет о сумме в четыре миллиона долларов.

Перуанская сторона отвергает эти обвинения. Тем не менее ФБР направило запрос по 69 фигурантам своим коллегам в Перу, имена которых были «засвечены» в коррупционных схемах с использованием офшорных зон, комментирует La Radio le Sur.

«Когда-нибудь будет воздвигнут памятник в честь бразильской компании Odebrecht, потому что ни одно правительство, ни одна политическая партии не смогла сделать то, что сделала она. Благодаря Odebrecht Латинская Америке наконец-то узнала масштабы коррупции, которая разъедает латиноамериканские страны на пути их развития», сообщает La Nacion (перевод ИноСМИ).

В целом, компания Odebrecht потратила около 800 миллионов долларов на подкуп глав государств, министров и высокопоставленных чиновников.