Спасатели нашли в Крымских горах потерявшегося 3-летнего мальчика
Белогорск, Крым, 5 марта, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В Крыму спасателям удалось обнаружить потерявшегося в лесу трехлетнего ребенка, который пропал во время сбора подснежников. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Крым.
Сообщается, что 4 марта трое малолетних детей отправились собирать подснежники в лесной массив в районе реки Беймурза, которая протекает вдоль восточной окраины села Синекаменка Белогорского района.
Спустя полчаса прогулки по лесу, двое детей потеряли трехлетнего мальчика. Не найдя его в лесу, они вернулись в село и сообщили о ситуации родителям. Те обратились за помощью к правоохранительным органам.
На поиски пропавшего мальчика были мобилизованы три сотни спасателей и несколько единиц техники, в том числе квадрокоптер и беспилотный летательный аппарат. Также в поисках участвовали порядка 300 добровольцев.
Спустя несколько часов после начала поисков ребёнка удалось обнаружить. Он был цел и невредим и спал возле горной дороги.
Найденный мальчик был доставлен в Белогорскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».