Махачкала, 5 марта, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Дагестане пресекли деятельность законспирированной ячейки бандподполья. Трое бандитов задержаны, один нейтрализован. Как сообщили ИА REGNUM 5 марта в информационном центре Национального антитеррористического комитета, выявленная бандгруппа была связана с международной террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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По данным НАК, боевики были причастны к разбойным нападениям на местное население и планировали преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

Спецоперация по пресечению деятельности так называемой спящей бандитской ячейки была проведена сегодня утром, 5 марта. Силовики блокировали частный дом на улице Буйнакская в городе Дербенте, в котором, по оперативной информации, скрывался один из боевиков. На требования сдаться без стрельбы бандит ответил огнем по силовикам. В ходе боеконтакта он был нейтрализован. Одновременно по другим адресам были задержаны трое остальных членов бандгруппы.

Как сообщает НАК, во время спецоперации никто из мирных жителей не пострадал. В настоящее время выполняется осмотр дома и прилегающей к нему территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в дагестанском Дербенте был обнаружен автомобиль марки «Шевроле», в котором находились самодельные взрывные устройства и автомат Калашникова. Машина была припаркована в 150 метрах от школы №18. Силовики эвакуировали ее в безопасное место. Изъятые СВУ, мощность которых составила около 700 г в тротиловом эквиваленте, были уничтожены саперами.