Южно-Сахалинск, 6 марта, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Жители сахалинского поселка Вахрушев Поронайского района Сахалинской области фактически лишены медицинской помощи: скорую приходится ждать часами, экстренных больных везут за 45 километров, узкопрофильных специалистов нет, а саму больницу «засунули» в старую пятиэтажку, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИA Citysakh.ru Больница Вахрушева

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История началась во второй половине 2016 года с благих намерений областных властей — создать, наконец, в регионе учреждение для лечения и реабилитации наркозависимых граждан. Почему местом для создания такого учреждения областные чиновники выбрали больницу в поселке Вахрушев Поронайского района, где преобладающее население — старики, не известно. Но вахрушевскую больницу переселили в неприспособленное для таких целей помещение: в старой пятиэтажке Минздрав Сахалинской области выкупил три квартиры. В них, в обычном подъезде, и разместили теперь уже не больницу, а «поликлинику», сообщило ИА Citysakh.ru.

Молодежь из поселка Вахрушева и соседнего с ним поселка Восток давно разъехалась в поисках лучшей доли или хотя бы более-менее нормально оплачиваемой работы. Население — в основном старики. Единственная машина скорой помощи — старое транспортное средство. Учитывая этот факт, а также состояние сахалинских дорог, путь с экстренным больным до районного центра — Поронайска, занимает почти час. В случае, если, например, одновременно необходима экстренная помощь и в Вахрушеве, и в Востоке, медикам приходится делать нелегкий выбор.

В областном Минздраве объяснили: «Согласно установленным правилам, на 10 тысяч человек положен 1 автомобиль скорой помощи». И, оказывается, не имеет значения, что Вахрушев и Восток — отдаленные населенные пункты. Есть норматив — Минздрав его выполняет.

Когда старая «карета» скорой встает на очередной ремонт, его функции выполняет не приспособленная для медицинских целей, «хозяйственная» машина.

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Жители Вахрушева жалуются, что в «клетушках» втиснутой в подъезд жилого дома поликлиники не развернуться — теснота, духота. Узкопрофильных специалистов нет. Условия просто чудовищные: в одной комнатушке размещаются и стационарные больные, и обеденный стол для медицинского персонала.

Между тем, реабилитационный центр для наркозависимых в Вахрушеве так и не появился: строители немного «повозились» с ремонтом первого этажа и убыли в неизвестном направлении. Больше их никто не видел.

При этом, размещение лечебного учреждения в жилом доме противоречит элементарным санитарным правилам. Но областной Минздрав, судя по всему, так не считает: врачи, пациенты, больные, здоровые, взрослые и дети — все смешалось в трех небольших квартирках старой вахрушевской пятиэтажки.

Между тем, журналисты ИА Citysakh.ru выяснили, что жителям Вахрушева и Востока еще, можно сказать, повезло: в соседнем поселке Леонидово в разгар рабочего дня местное лечебное учреждение было попросту … закрыто. Даже на аптечном пункте висел замок. Вид самой «поликлиники» — ветхого барака, который давно пора снести — начисто отбивает охоту обращаться в него за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, вступая в должность губернатора, Олег Кожемяко поклялся изменить жизнь на Сахалине и Курилах. В сентябре 2015 года глава региона пообещал избирателям «сделать Сахалинскую область самым благополучным регионом не только в ДФО, но и в России, а жизнь сахалинцев и курильчан — благополучной, комфортной и интересной».