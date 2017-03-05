Дербент, Дагестан, 5 марта, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Дагестане российские силовики задержали так называемую спящую ячейку бандподполья, связанную с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 5 марта, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик

Сообщается, что «спящая» ячейка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состояла из четырех жителей Дагестана. Они планировали совершить преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

Уточняется, что один из участников ячейки был ликвидирован на Буйнакской улице в Дербенте. Остальные трое были задержаны по другим адресам.

При задержании членом «спящей» ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никто из гражданского населения не пострадал.

О потерях среди силовиков не сообщается.