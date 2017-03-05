Южно-Сахалинск, 5 марта, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко потребовал, чтобы переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в островной столице велось с учетом мнения людей. На разработку плана по сносу зданий, непригодных для дальнейшего использования, мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину дано 10 дней, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иа Citysakh.ru Жилье в поселке Тихменево

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Побывавший с рабочим визитом в Южно-Сахалинске полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал неудовлетворительную оценку как внешнему виду города, так и состоянию жилищного фонда.

«Внешний вид города портят многочисленные бараки, которые давно пора сносить. Состояние Южно-Сахалинска является неблагополучным с точки зрения состояния дорожной сети, внешнего вида жилых домов. Необходимо приводить город в порядок, привлекать инвесторов к жилищному строительству», — отметил Юрий Трутнев.

Между тем, программа переселения граждан из аварийного жилья в областном центре завершается в текущем году. В нее вошли жители города, чье жилье признано аварийным на 1 января 2012 года. За время действия программы новые квартиры получили 4 953 южно-сахалинца из 5915 нуждающихся. Но по сей день в областном центре насчитывается 30 тысяч аварийных квадратных метров, по большей части речь идет о бараках.

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Губернатор Сахалина Олег Кожемяко дал мэру столицы региона 10 дней на подготовку плана по сносу ветхих бараков:

«А если возникает спор по поводу переселения, если люди не хотят уезжать из ставшего привычным микрорайона, необходимо учитывать мнение людей. При этом необходимо в кратчайшие сроки обеспечить снос аварийных бараков. Нужно найти приемлемый для всех выход: и жилье нуждающимся предоставить, и снос бараков не затягивать», — подчеркнул Кожемяко.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил, что полностью принимает критику полпреда в свой адрес. Для ускорения сноса аварийных бараков мэрия решила привлекать частных застройщиков: в обмен на снос аварийного жилья такие компании могут получить право комплексной застройки высвободившейся территории.

Между тем, журналисты ИА Citisakh.ru объехали окрестности Южно-Сахалинска и убедились: экстренные меры по ликвидации аварийного жилья необходимы не только областной столице. Поселки Вахрушев и Восток, Гастелло и Леонидово, Тихменево и другие буквально утопают в развалинах.

«Такое ощущение, что на Сахалине только вчера закончились боевые действия, а войска, отступая, постарались повредить как можно больше зданий, чтобы они не достались врагу. В руинах не только жилье, но и административные здания», — поделился впечатлением журналист издания Алексей Лукашенко

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Как сообщало ИА REGNUM, только за 2016 год прокуроры Сахалинской области выявили более 800 нарушений в сфере реализации региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Среди наиболее частых нарушений: чиновники попросту игнорируют нужды граждан, не вносят их в списки нуждающихся, а аварийные бараки таковыми не признают. В канун приезда полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Южно-Сахалинск мэрия островной столицы спешно завешивала аварийные бараки фальшбаннерами с нарисованными на них современными фасадами. В ответ на возмущение общественности и СМИ, чиновники назвали свои действия «комплексным благоустройством» и пообещали «украсить» все бараки города такими же баннерами.