Москва, 5 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на будущей неделе, 9 марта, проведет в Москве встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сегодня, 5 марта, сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

На вопрос журналистов, состоится ли встреча Путина с Нетаньяху 9 марта в Москве Песков ответил: «Да».

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что собирается 9 марта прибыть в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Основным вопросом переговоров будет ситуация в Сирийской Арабской Республике.

«В центре переговоров будет ситуация в Сирии и попытки урегулирования», — заявил Нетаньяху на заседании правительства Израиля сегодня, 5 марта.

По словам Нетаньяху, Израиль крайне обеспокоен тем, что Исламская республика Иран собирается всерьез и надолго закрепиться на территории Сирийской Арабской Республики. Поскольку с Ираном Израиль никаких дел иметь не хочет и стороны уже много лет находятся в жесткой конфронтации, Нетаньяху летит в Москву обсуждать этот вопрос с Путиным, так как для России Иран является стратегическим партнером и отношения между двумя странами находятся на достаточно высоком уровне.

С самого начала так называемой «Арабской весны» в Сирии, которая затем переросла в гражданскую войну и войну с терроризмом, Иран поддерживал законное правительство Сирии во главе с Башаром Асадом. Более того, Тегеран отправил в Сирию подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые сражались против боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Само собой, Иран хочет получить некоторые геополитические дивиденды от оказываемой Сирии поддержки. Вполне возможно, что Иран хочет получить возможность размещения своей военной базы на территории Сирии.