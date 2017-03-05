Москва, 5 марта, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Российская Федерация и Арабская Республика Египет нацелены на эффективную работу в рамках межпарламентских площадок. Страны договорились о согласованной работе в Межпарламентском союзе, других международных парламентских организациях. Об этом сегодня, 5 марта, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам визита делегации Совета Федерации в Египет.

Флаг Египта

Косачев сообщил, что египетские парламентарии разделяют необходимость развития разностороннего поступательного сотрудничества с Российской Федерацией как на двусторонней основе, так и на межпарламентских площадках. Результаты встречи с египетскими парламентариями Косачев охарактеризовал как «очень содержательные и конкретные».

Он констатировал, что это был первый полномасштабный контакт между Советом Федерации и парламентом Египта с момента восстановления его деятельности. «Нам важно было понять, есть ли серьезный настрой на сотрудничество. Мы здесь совершенно точно его увидели», — подчеркнул Косачев.

В ходе встречи был намечен целый пакет направлений, о которым парламентские возможности могли бы быть задействованы в интересах развития двусторонних взаимовыгодных отношений, добавил сенатор.

Речь идет о парламентском контроле над готовящимися межгосударственными, межправительственными соглашениями. «Пакет достаточно большой. Сейчас 17 документов находятся в работе, пять из них — у российской стороны, двенадцать — у египетской. Мы условились, что по этим вопросам будем работать совместно», — сказал Косачев.

Также Косачев отметил, что египетская сторона выразила намерение принять в предстоящей 137-й сессии Межпарламентского союза, которая пройдет в этом году в Санкт-Петербурге.

Напомним, накануне главы Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с делегацией членов Совета Федерации встретилась в Каире с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом Са-Сиси, премьер-министром Египта Шерифом Измаилом и спикером парламента Али Абдель Аля.

Визит российской делегации подобного уровня в Египет состоялся впервые за последние 10 лет.