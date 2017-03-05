Калуга, 5 марта, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Житель Москвы, работавший в системе жилищно-коммунального хозяйства одного из муниципальных образований Калужской области, обвиняется в совершении крупного мошенничества. Об этом 5 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Калужской области, майор внутренней службы Сергей Муханов.

Ричардс, Уильям Трост. Кладбище. 1861

По версии следствия, мужчина предоставлял родственникам умерших недостоверные сведения о стоимости участков земли для погребения и ритуальных услуг на территории муниципального кладбища: он озвучивал завышенные расценки, а разницу в стоимости злоумышленник присваивал.

По данным следствия, обвиняемый в период с февраля 2015 года по февраль 2016 года похитил в общей сложности 1 млн 155 тыс. 175 рублей.

По возбужденному уголовному делу в качестве потерпевших признаны 129 человек. На имущество обвиняемого наложен арест. Подозреваемому в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году калужскими стражами порядка пресечено 541 преступление в сфере экономики. Изобличены 6 тыс. 363 правонарушителя. На 15,9% уменьшилось преступлений связанных с мошенничеством.