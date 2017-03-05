Москва, 5 марта, 2017, 12:51 — ИА Регнум. При пожаре в жилом многоквартирном доме на востоке Москвы женщина упала с восьмого этажа. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Москве.

2968288 Пожар

Пожар произошел в доме №17, корпус 2 по улице Молостовых. Пожар начался в одной из квартир на восьмом этаже. Огонь охватил балконы на восьмом и девятом этажах.

Прибывшие на место происшествия пожарные начали экстренную эвакуацию жильцов. Из соседних и выше расположенных квартир с помощью подъемных механизмов и защитного капюшона «Феникс» были спасены десять человек, в том числе ребенок.

Но одна женщина упала с восьмого этажа. На место происшествия прибыл вертолет Московского авиационного центра, который эвакуировал пострадавшую в больницу. Она помещена в реанимацию.

Врачи диагностировали у нее тяжелое сочетание травм с отравлением продуктами горения.

Огонь полыхал на площади в 55 квадратных метров. Пожарные полностью ликвидировали возгорание к 11:04 по московскому времени.