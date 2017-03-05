Запорожье, Украина, 5 марта, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Второй энергоблок крупнейшей на Украине Запорожской атомной электростанции отключен от энергосети по балансовому ограничению. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС.

Rehman Запорожская АЭС

Сообщается, что 5 марта 2017 года в 2:05 (3:05 по московскому времени) энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению. Проводится перевод энергоблока в режим «горячая остановка».

На данный момент на Запорожской АЭС функционируют четыре энергоблока. Всего на Запорожской АЭС шесть энергоблоков, которые вырабатывают 6000 мегаватт. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе.

По сообщению «Энергоатома», сейчас Запорожская АЭС вырабатывает только 3420 мегаватт. «Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — подчеркнули в «Энергоатоме».

Также уточняется, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8−12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

На данный момент Запорожская АЭС является одним из важнейших узлов энергосистемы Украины. Станция вырабатывает 22% всей украинской электроэнергии.