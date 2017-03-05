Москва, 5 марта, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца создать миграционные центры ЕС для приема беженцев за границами блока, например в Грузии или на Западных Балканах — вброс для проверки реакции той же Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. По мнению сенатора, дальше могут последовать уже более конкретные предложения.

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«Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других. В связи с этим отмечу, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке», — говорит сенатор.

«Понятно, что в силу давних исторических отношений с Грузией ситуация в этой стране не может нас не волновать. Но предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца и прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм», — указал парламентарий.

«Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе», — заявил Клинцевич.