Вашингтон, 5 марта, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Бывший менеджер предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа — Кори Левандовски заявил, что администрация бывшего президента США Барака Хусейна Обамы прослушивала разговоры бывшего сенатора, ныне генерального прокурора США (он же министр юстиции) Джеффа Сешнса и посла Российской Федерации в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом Левандовски заявил сегодня, 5 марта, в эфире Fox News.

Buecherwurm_65 Беседа по телефону

«Что мы можем сказать о предыдущей администрации, это то, что они действительно прослушивали разговоры между тогдашним сенатором Джеффом Сешнсом и послом России, когда он находился в здании сената», — сказал Левандовски.

Он подчеркнул, что знает о двух разговорах Сешнса с Кисляком, которые были прослушаны американскими спецслужбами. Первый разговор состоялся во время съезда Республиканской партии, второй — в Капитолии.

Кроме того, Левандовски высказал опасение, что администрация Обамы могла прослушивать разговоры в Trump Tower в Нью-Йорке, где размещался предвыборный штаб Трампа.

Накануне сам Трамп заявил, что администрация Обамы прослушивала его разговоры в Trump Tower во время предвыборной гонки. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower накануне победы. Ничего не найдено. Это маккартизм!» — написал разъярённый Трамп в своем личном Twitter-аккаунте. «Это легально для действующего президента — прослушивать кандидата в президенты накануне выборов?» — задал он риторический вопрос в своем Twitter.

Напомним, демократы требуют отставки генпрокурора Сешнса на основании того, что у него было два разговора с посолом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Дело в том, что Сешнс ранее заявил, что не встречался с представителями российской власти, и сразу после этого Минюст США подтвердил, что в разгар президентской гонки Сешнс дважды встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

После этого Сешнсу пришлось уточнить свое высказывание: «Я никогда не встречался с представителями российских властей для обсуждения каких-либо вопросов, связанных с выборами. Я не понимаю, в чем заключаются эти обвинения. Они не соответствуют действительности». При этом он подчеркнул, что обсуждал с Кисляком вопросы борьбы с международным терроризмом.

Стоит отметить, что американские спецслужбы не могут прослушивать граждан США, находящихся на территории США, без решения суда.