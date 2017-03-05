Калуга, 5 марта, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает третье место по бензину автомобильному (35,49 руб./л) и четвертое — по дизельному топливу (36,38 руб./л), сообщает 5 марта корреспондент ИА REGNUM.

paulbr75 Заправка автомобиля

По словам министра конкурентной политики региона Николая Владимирова, данная ситуация складывается благодаря двум факторам: высокого уровня конкуренции в этом сегменте рынка, а также политике лояльности при формировании цен со стороны основного оператора — компании «Роснефть».

«Проводимая ими политика не позволяет другим участникам рынка резко увеличивать цены, в отличие от соседних регионов, где наблюдается обратное», — подчеркнул калужский министр.