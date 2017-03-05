Париж, 5 марта, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Супруга кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона — Пенелопа Фийон — рассказала о своих обязанностях, которые она выполняла, работая на своего мужа. Об этом Фийон рассказал в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, опубликованном сегодня, 5 марта.

bruno_le_maire Пенелопа Фийон

Пенелопа заявила, что не считает, что, выполняя свою работу, занималась политикой — она лишь помогала своему мужу выстроить отношения с жителями департамента Сарта (регион Земли Луары). По её словам, она выполняла обязанности помощника заместителя Фийона Марка Жулода.

Фийон уточнила, что занималась корреспонденцией, готовила записи и информационные подборки по местным демонстрациям избирательного округа. С помощью этих подборок Фийон мог готовить свои выступления.

Также Пенелопа делала обзоры местной прессы департамента Сарта. «Я представляла его на публичных мероприятиях. Я перечитывала его речи. Я также была причастна к его политическим решениям, он полностью доверяет мне», — подчеркнула госпожа Фийон.

Журналисты спросили Пенелопу: могла ли она выполнять эту работу без оплаты? Она ответила, что Фийону все равно был нужен кто-то, кто бы делал весь этот объем работ. «Если бы это была не я, то он (Франсуа Фиойн — прим. ред. ИА REGNUM ) платил бы за это кому-то другому. Таким образом, мы решили, что это буду я», — ответила Пенелопа.

Когда в 2012 году Франсуа стал депутатом в Париже, Пенелопа продолжила работать в качестве его помощницы в департаменте Сарта. По её словам, они оба решили, что так будет лучше в том случае, если Фийон решит вернуться на службу в Сарту. Также Пенелопа подчеркнула, что это решение было принято с учетом того, что такое положение дел было законно.

В 2013 году Пенелопа решила уйти в отставку, так как Франсуа принял решение баллотироваться на президентских выборах 2017 года. Пенелопа решила уделить время написанию своей дипломной работы по изучению английской литературы, а также больше времени посвятить семье.

Кроме того, по словам Пенелопы, супруги осознавали, что несмотря на законность, подобное трудоустройство уже было неприемлемо.