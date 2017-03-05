Чебоксары, 5 марта, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии произошла авария с участием двух рейсовых автобусов, которые ехали из Чебоксар в Москву. В результате происшествия ранения получили шесть человек, из них один был госпитализирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

Авария с участием трёх транспортных средств произошла 4 марта в 20:35 часов на 631 км автородороги Москва — Уфа. По предварительным данным полиции, водитель грузовой фуры не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение, перекрыв все полосы движения. «В попутном направлении с ним двигались два пассажирских автобуса, водители которых не успели затормозить и въехали в перекрывший дорогу грузовик», — говорят в МВД по Чувашии.

В результате ДТП пострадали шесть человек: пятерым из них медицинская помощь была оказана на месте, один обратился в больницу. Всего в салонах автобусов находилось 60 пассажиров. Известно, что автобусы отправились из Чебоксар в Москву.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали бесперебойное движение автотранспорта и пересадили пассажиров автобусов на попутный маршрутный транспорт. Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, что ранее ЧП с рейсовым автобусом произошло в Чувашии 26 февраля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на трассе в Комсомольском районе вспыхнул автобус MAN, следовавший из Самары в Чебоксары. Огонь охватил двигательный отсек транспортного средства. По данным спасателей, в салоне в момент возгорания находились 30 пассажиров, все они успели выйти из автобуса. Причиной произошедшего, по предварительной версии спасателей, могла стать техническая неисправность автобуса.

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