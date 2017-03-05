Калуга, 5 марта, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня девять представительниц национально-культурных объединений Калужской области сегодня, 5 марта, принимают участие в творческом конкурсе «Мисс-Этно 2017», который проходит в Калужском областном молодежном центре. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, художественный руководитель центра, заслуженный работник культуры РФ Галина Бакуменко.

Vest-news.ru Участницы конкурса «Мисс-Этно» прошлых лет

По ее словам, в творческом состязании впервые принимают участие девушки от литовской и удмуртской общин. Все участницы конкурса расскажут о своих достижениях, увлечениях, мечтах, представят блюда национальных кухонь, приготовленные своими руками. Девушки покажут концертные номера, также состоится дефиле в национальном костюме.

В жюри конкурса, которое возглавил главный специалист управления молодежной политики областного министерства образования и науки Вадим Мазин, вошли представители Ассамблеи народов России, известные хореографы, музыканты и специалисты в области культуры и искусства

В 2016 году обладательницей титула «Мисс Этно» стала представительница дагестанской диаспоры Мариат Шахбазова.

Отметим, что в Калужской области действует целый ряд общественных объединений представителей народов, проживающих в многонациональной России.