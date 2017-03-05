Севастополь, 5 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Российские моряки, взятые в плен нигерийскими пиратами 5 февраля этого года, благополучно освобождены и сейчас находятся в аэропорту Франкфурта (Германия). Об этом сегодня, 5 марта, пишут «Известия».

Робинзон Крузо. Атака пиратского корабля. Иллюстрация из архива Университета Южной Флориды

Сообщается, что переговоры об освобождении пленных российских моряков прошли успешно, и они были отпущены на свободу. Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, который сообщил СМИ об освобождении моряков, не стал раскрывать подробности переговоров, отметив лишь, что «все прошло успешно и эффективно».

«Все моряки счастливы. За них боролись совместными усилиями МИД РФ и компании, которые их нанимали. Моряки счастливы, что их ждали и за них переживали. Сегодня-завтра они прибудут в Крым», — сказал Буцай.

Уточняется, что речь идет о семи гражданах Российской Федерации и одном гражданине Украины.

Все они сейчас находятся в аэропорту Франкфурта (Германия) и уже на будущей неделе прибудут в Севастополь.

Напомним, 5 февраля 2017 года нигерийские пираты захватили гражданское судно, на котором в том числе находились российские моряки. Всех взятых в плен пираты отвезли в свой лагерь в глубине нигерийской территории. Переговоры об освобождении заложников вела компания — владелец судна «BBC Caribbean».