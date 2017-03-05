Томск, 5 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Солист популярной в 90-х годах XX века английской музыкальной группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни попал в дорожно-транспортное происшествие по пути из Новосибирска в Томск. Об этом сегодня, 5 марта, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Hmarskiy II Участники группы Bad Boys Blue (1989—1993) (слева направо) Эндрю Томас, Тревор Баннистер и Джон МакИнерни

Сообщается, что 4 марта автомобиль Lexus в котором находился МакИнерни, столкнулся с остановившимся на обочине трассы Volvo с полуприцепом. В Lexus находились четыре человека, включая водителя.

В результате ДТП МакИнерни получил перелом бедра. Он был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен из больницы.

Стоит отметить, что правоохранительные органы не стали раскрывать личность пострадавшего в ДТП, но местные СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщили, что одним из пострадавших является МакИнерни.

Bad Boys Blue — евродиско-группа, образованная в Кёльне (ФРГ) в 1984 году, за свою историю выпустившая около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США. Группа базируется в Великобритании.

Джон МакИнерни является единственным солистом, который находится в составе группы с момента её основания.